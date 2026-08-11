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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السجائر الإلكترونية ليست آمنة كما يعتقد البعض.. 5 أضرار صحية خطيرة من تلف الرئة إلى مشكلات القلب

السجائر الالكترونية
السجائر الالكترونية
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد البعض أن السجائر الإلكترونية أو ما يعرف بـ«الفيب» تمثل بديلًا أكثر أمانًا للسجائر التقليدية، خاصة مع انتشارها بين الشباب والمدخنين الراغبين في تقليل استهلاك التبغ، إلا أن الأدلة العلمية تؤكد أن استخدامها لا يخلو من مخاطر صحية، وأن تأثيرها في الرئتين والقلب والجهاز التنفسي لا يمكن تجاهله.

وتنتج السجائر الإلكترونية رذاذًا يتم استنشاقه إلى الرئتين، وقد يحتوي هذا الرذاذ على النيكوتين والمنكهات ومواد كيميائية أخرى، ولذلك فإن وصفها بأنها «مجرد بخار ماء» غير دقيق. كما أن التأثيرات طويلة المدى لا تزال قيد الدراسة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أضرار السجائر الإلكترونية

1- إصابات والتهابات خطيرة في الرئة

من أبرز المخاطر المرتبطة بالفيب الإصابة بما يعرف بـ«إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني» (EVALI)، وهي حالة قد تكون شديدة وتحتاج إلى دخول المستشفى.

وخلال تفشي حالات EVALI في الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية آلاف الحالات التي احتاجت إلى العلاج بالمستشفيات، وارتبط التفشي بصورة قوية باستخدام منتجات تحتوي على مادة «أسيتات فيتامين هـ»، خصوصًا المنتجات التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول (THC)، مع استمرار البحث في العوامل الأخرى التي قد تسهم في حدوث إصابة الرئة.

كما تشير دراسات إلى ارتباط استخدام السجائر الإلكترونية بزيادة بعض الأعراض التنفسية، ومنها السعال والبلغم والصفير وضيق التنفس.

2- تأثيرات سلبية على القلب والأوعية الدموية

لا يقتصر تأثير النيكوتين والمواد الموجودة في منتجات التدخين الإلكتروني على الجهاز التنفسي، إذ تشير مراجعات علمية إلى وجود ارتباط بين استخدام السجائر الإلكترونية وبعض التغيرات التي تؤثر في الجهاز القلبي الوعائي، ومنها تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتيبس الأوعية الدموية وضعف وظيفة بطانة الأوعية.

كما ربطت بعض الدراسات الرصدية استخدام السجائر الإلكترونية بارتفاع معدل الإصابة بأمراض الرئة واحتشاء عضلة القلب، إلا أن الباحثين يؤكدون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد حجم الخطر بصورة أكثر دقة، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى.

وفي هذا السياق، لا يعني وجود ارتباط إحصائي أن كل شخص يستخدم الفيب سيصاب بأزمة قلبية، لكن النتائج تعزز أهمية عدم اعتبار السجائر الإلكترونية منتجًا خاليًا من المخاطر.

3- الإدمان على النيكوتين

تحتوي العديد من السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهي مادة شديدة الإدمان، وبالتالي قد يؤدي الاستخدام المتكرر إلى الاعتماد عليها وصعوبة التوقف عن استخدامها.

وتزداد المشكلة عندما يبدأ الشخص باستخدام السجائر الإلكترونية بهدف تقليل أضرار التدخين، ثم يستمر في استخدام المنتجين معًا؛ إذ تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الجمع بين السجائر التقليدية والإلكترونية لا يمثل وسيلة فعالة لحماية الصحة.

كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يقلل استهلاك السجائر التقليدية لدى بعض المدخنين، لكنه لا يعني بالضرورة التخلص من الاعتماد على النيكوتين.

4- أضرار وأعراض تنفسية متكررة

قد يعاني مستخدمو السجائر الإلكترونية من مجموعة من الأعراض التنفسية، خاصة مع الاستخدام المستمر، ومنها السعال والبلغم والصفير وضيق التنفس.

وأظهرت دراسة قائمة على متابعة مستخدمي السجائر الإلكترونية وجود ارتباط بين الاستخدام خلال فترة قصيرة وارتفاع احتمالات ظهور عدد من الأعراض التنفسية، كما ارتبط الاستخدام خلال فترة أطول بزيادة احتمالات الصفير وبعض درجات ضيق التنفس.

وتختلف شدة هذه الأعراض من شخص إلى آخر، كما تتأثر بنوع المنتج والمكونات المستخدمة وطريقة الاستخدام، لذلك لا يمكن اعتبار جميع منتجات الفيب متطابقة من حيث المخاطر.

5- تأثيرات محتملة على الصحة النفسية والسلوك الإدماني

يرتبط النيكوتين بالإدمان والتغيرات في دوائر المكافأة داخل المخ، ولذلك فإن الاعتماد على السجائر الإلكترونية قد يدخل المستخدم في دائرة من الرغبة المتكررة في النيكوتين وأعراض الانسحاب عند محاولة التوقف.

أما ما يتعلق بالاكتئاب تحديدًا، فهناك دراسات تبحث في العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية والصحة النفسية، لكن لا يصح القول إن «الفيب يسبب الاكتئاب» بشكل قاطع؛ إذ قد تتداخل عوامل عديدة مثل العمر والتوتر والقلق والتدخين التقليدي والظروف الاجتماعية.

لذلك، فإن الأدق طبيًا هو الحديث عن ارتباط محتمل بين استخدام السجائر الإلكترونية وبعض مشكلات الصحة النفسية والسلوك الإدماني، وليس تقديم الاكتئاب باعتباره نتيجة مؤكدة للفيب.

هل السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا من السجائر العادية؟

تؤكد المراكز الصحية أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة، خصوصًا بالنسبة لغير المدخنين والشباب والحوامل. وفي الوقت نفسه، تشير الأدلة إلى أن المدخن البالغ الذي ينتقل بشكل كامل من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية قد يتعرض لبعض المواد الضارة بمستويات أقل مقارنة بالاستمرار في تدخين السجائر التقليدية، لكن هذا لا يجعل السجائر الإلكترونية خالية من المخاطر.

كما أن استخدام السجائر التقليدية والإلكترونية معًا لا يوفر الحماية الصحية المرجوة، ولذلك فإن الإقلاع الكامل عن منتجات التبغ والنيكوتين يظل الخيار الأفضل لحماية الصحة.

السجائر الإلكترونية 5 أضرار صحية خطيرة من تلف الرئة إلى مشكلات القلب الفيب

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