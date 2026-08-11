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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: التأسيس الإلكتروني والرخصة الذهبية يوفران مزايا مهمة للمستثمرين الجورجيين

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيكولوز أبخازافا، سفير جورجيا لدى مصر، بحضور ماموكا كوراسبديني، مدير إدارة التجارة والاستثمار بالسفارة الجورجية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وجورجيا، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة الخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والأعمال الزراعية والسياحة، إلى جانب إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة تجمع مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وأكد الدكتور محمد عوض، أهمية الاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وجورجيا، مشيرًا إلى ما يوفره الموقع الاستراتيجي للبلدين من فرص لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، حيث تمثل جورجيا بوابة للشركات المصرية إلى أسواق أوراسيا والبحر الأسود، فيما تمثل مصر بوابة رئيسية للشركات الجورجية إلى الأسواق الأفريقية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للشركات الجورجية الراغبة في الاستثمار والتوسع في مصر، والاستفادة من آليات التأسيس الإلكتروني والرخصة الذهبية، مع العمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.

تنظيم منتدى أعمال مصري جورجي جديد

من جانبه، اقترح سفير جورجيا تنظيم منتدى أعمال مصري جورجي جديد، على غرار منتدى الأعمال المصري الجورجي الأول الذي عُقد بالقاهرة في مارس 2023، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح آفاق جديدة للشراكة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، جاءت جورجيا في المرتبة 86 من حيث رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حتى 30 يونيو 2025، مقارنة بالمرتبة 83 في يونيو 2024.

رئيس هيئة الاستثمار جورجيا مصر المناطق الحرة الرخصة الذهبية

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