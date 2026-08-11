من 80 ألفًا إلى مليوني متر.. مدبولي يكشف قفزة مصر في تحلية المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الإسكان تعمل على إعداد خطة بشأن مشروعات محطات تحلية المياه حتى عام 2050، موضحًا أن تكلفة إنشاء محطات التحلية من خلال الشركات تكون أعلى مقارنة بالاعتماد على شركات متخصصة في هذا المجال.

وأوضح أنه في عام 2014 كان حجم تحلية المياه يبلغ نحو 80 ألف متر مكعب يوميًا، بينما وصل حاليًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع.

وأشار إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بتوطين مستلزمات صناعة تحلية المياه، بهدف التوسع في هذا المجال وتقليل الاعتماد على المستلزمات المستوردة من الخارج.

كما كشف أن الحكومة تعمل على تحسين جودة المدارس في التعليم الفني، مشيرًا إلى وجود مشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد جولة بالغربية، أن هذا الأمر يهتم بالجوانب التطبيقية، وأن التعليم الفني يواكب متطلبات سوق العمل والعصر، ويرصد فرص العمل الجديدة ويتعامل معها.

فرص عمل

ولفت إلى أن الطلاب يتخرجون في هذه الجامعات، ويحصلون على فرص عمل قد تكون أفضل من تلك المتاحة لخريجي بعض الجامعات الأخرى.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز طب أسرة سندبسط بمحافظة الغربية ويرافقه عدد من الوزراء من وزير الصحة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الطيبي الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية ضمن مشروع حياة كريمة والذي يتضمن 3 ادوار علي مساحة 2050 متر .

واستمع مدبولي لشرح حول توفير الأدوية اللازمة للمواطنين وتوفير أدوية الأنسولين والتي تكفي الي شهرين بأجود الأنواع كما تفقد عيادة طب الاسرة وتعرف علي واسئل تنظيم الاسرة والجاز الذي يستمر عامين .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الغربية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والعمرانية الجاري تنفيذها في المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات .