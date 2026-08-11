مدبولي: انخفاض معدل البطالة لأقل من 6%.. ومشروعات «حياة كريمة» وفرت آلاف فرص العمل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت الي أقل من 6% لافتا إلى ان مشروعات حياة كريمة وفرت آلاف فرص العمل للشباب.

وتطرق رئيس الوزراء الي زيارته لمحافظة مطروح، مشيرا الي ان المحافظة تتضمن العديد من المشروعات ومنها التنمية العمرانية في الساحل الشمالي، مؤكدا أن هذه المشروعات توفر آلاف فرصة العمل كما يجذب الكثير من السياحة الأجنبية.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك عشرات آلاف من الغرف الفندقية يتم بنائها في الساحل الشمالي لتخدم قطاع السياحة مما يؤدي الي تدفق العملات الأجنبية لمصر .

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تحترم المواطنين وحقوقهم في تقنين أوضاع أهالي مطروح، لافتا إلى ان رؤية الدولة هي أن يستفيد هؤلاء المواطنين من المحافظة طوال العام.