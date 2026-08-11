فتحي سند: شيكوبانزا يعود للزمالك السبت.. وعبد الله السعيد ينضم خلال ساعات

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن آخر تطورات صفقات نادي الزمالك، مؤكداً قرب حسم ملف عودة بعض اللاعبين .
ونشر فتحي سند عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"شيكوبانزا.. يعود السبت
عبد الله السعيد.. ينضم خلال ساعات
.. ومازال البحث جاريا... عن بيزيرو !!"_*
وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير تطور أزمة خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، بعد غيابه عن المعسكر التحضيري استعدادا للموسم الجديد وموعد عودة شيكوبانزا.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “شيكوبانزا أبلغ الزمالك بالوصول للمعسكر يوم 7 أو 8 أغسطس الجاري، أما خوان بيزيرا فإن نادي شباب أهلي دبي يفاوض الزمالك لضمه”.