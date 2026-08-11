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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه البلاستيك اليوم وديا ضمن استعدادات الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه نادي الزمالك فريق البلاستيك اليوم الثلاثاء وديا ضمن خطة الاستعدادا للموسم الجديد من البطولات القارية والمحلية.

وتعد مباراة الزمالك ضد البلاستيك هي الأولى في مشوار الفارس الأبيض استعدادا للموسم الجديد وتقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

مباريات الزمالك الودية القادمة

يخوض الزمالك وديته الثانية أمام فريق اورانج في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 13 من الشهر الجاري على نفس الملعب.

ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد الموافق 16 أغسطس على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

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