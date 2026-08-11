محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.47%

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025/2026، التي تشمل الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بالإضافة إلى نتيجة الطلاب من الصم وضعاف السمع.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 94.47%، حيث تقدم للامتحانات 27 ألفًا و955 طالبًا وطالبة، حضر منهم 25 ألفًا و368 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 23 ألفًا و964 طالبًا وطالبة.



وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 95.58%، حيث تقدم للامتحانات 676 طالبًا وطالبة، حضر منهم 520 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 497 طالبًا وطالبة.



وبالنسبة لنتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية من الصم وضعاف السمع، فقد فبلغت نسبة النجاح 100%، حيث تقدم طالب واحد للامتحان ونجح بنسبة نجاح كاملة.



من جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النتيجة تعكس الجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.



وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن الارتقاء بالعملية التعليمية ودعم الطلاب يمثلان أولوية أساسية في جهود المحافظة، في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.



ووجه المحافظ خالص التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرة التفوق خلال مراحلهم التعليمية المقبلة.