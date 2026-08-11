حبس عاطل لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة فى القليوبية حبس عاطل، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب إيهامهم بقدرته على توفير شهادات جامعية موثقة مقابل مبالغ مالية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات، وجهاز لاب توب وطابعة أوراق.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطه في النصب على المواطنين من خلال الصفحة المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.