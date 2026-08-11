الموت يخطف طالبًا في ريعان شبابه.. مأساة تنتهي عند عمود إنارة بطور سيناء

لقي الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم مصرعه، إثر حادث تصادم مروع، بعدما اصطدمت دراجته النارية بعمود إنارة بالقرب من كمين وادي الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بالحادث، الذي أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية في موقع الحادث، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء التصادم.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى إبراهيم أحمد إبراهيم، طالب بالتعليم الثانوي ومقيم بمدينة طور سيناء، وكان يقود دراجته النارية بالقرب من كمين وادي الطور، قبل أن يصطدم بعمود إنارة، ليسدل الحادث الستار على حياة شاب في مقتبل العمر.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة طور سيناء عقب تداول نبأ وفاة الطالب، الذي رحل بصورة مفاجئة، تاركًا خلفه أحزانًا كبيرة بين أسرته وذويه وأصدقائه.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مجمع الفيروز الطبي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، و أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.