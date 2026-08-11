بعد عودتهم من كأس العالم.. مطار القاهرة يكرم أبطال بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئات| شاهد

حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على دعم وتكريم أبطال بعثة المنتخب المصري للناشئات لكرة اليد، باستقبالهم في المطار عقب عودتها من منافسات بطولة العالم وتحقيق المركز الرابع عالميًا في إنجاز رياضي مميز يعكس المستوى المشرف للرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وحرص قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي على تنظيم مراسم استقبال تليق بالبعثة حيث تم استقبال اللاعبات وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالورود والشيكولاتة وسط أجواء احتفالية وحفاوة كبيرة تقديرا للجهود التي بذلها الفريق خلال منافسات البطولة.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حيث حرصا على الترحيب بأعضاء المنتخب وتقديم التهنئة للاعبات والجهاز الفني والإداري على هذا الإنجاز المشرف .