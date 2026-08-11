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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"مدبولي": مشروعات "حياة كريمة" تستهدف توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم بمحافظة الغربية، محطة مياه نهطاي الارتوازية بمركز زفتى، التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصرية.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع مياه الشرب يحظى باهتمام كبير من الدولة باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين وصحتهم اليومية.

وأشار إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية داخل القرى المستهدفة، بما يعزز من جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات مياه الشرب التي تنفذها الدولة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف توفير مياه آمنة وعالية الجودة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها تواصل المرور الميداني والمتابعة المستمرة لمختلف مواقع العمل بمشروعات محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات وتحسين جودة حياة المواطن المصري بالقرى المستهدفة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن هناك حرصا كبيرا على سرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف الدولة في تنمية الريف المصري.

فيما أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن محطة مياه نهطاي الارتوازية تمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، وتسهم في دعم استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها.

ولفت إلى أن ما تشهده قرى مركز زفتى من تطوير في مختلف القطاعات يجسد حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده لمحطة المياه عقب افتتاحها، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح تفصيلي حول مكونات المحطة وأعمال التطوير التي تم تنفيذها؛ حيث أوضحت الوزيرة أن المحطة تخدم نحو 21 ألف نسمة من أهالي قريتي "نهطاي" و"الدغايدة"، وعدد من العزب المجاورة، بطاقة تصميمية تبلغ 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمحطة.

وأشار اللواء المهندس محمد عبد الفتاح، رئيس شركة مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أن أعمال التطوير تضمنت رفع الطاقة التصميمية للمحطة بنسبة 105% مقارنة بالطاقة السابقة، وذلك من خلال زيادة عدد الآبار من 3 إلى 4 آبار، وتطوير خطوط الطرد ورفع كفاءتها، بما يسهم في زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين معدلات الضخ واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة أن الأعمال شملت أيضا رفع كفاءة الموقع العام، وإنشاء سور جديد للمحطة، وتطوير المبنى الإداري، وإعادة تأهيل الخزان العلوي بسعة 100 متر مكعب، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه جديدة بطول 6 كيلومترات، بما يدعم منظومة توزيع المياه ويرفع كفاءة الخدمة بالمنطقة، فيما يبلغ إجمالي أطوال الشبكات المخدومة 26 كيلومترًا.

وخلال تفقده للمحطة، أشاد رئيس الوزراء بحجم التطوير الذي شهدته مشروعات مياه الشرب بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

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