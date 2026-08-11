بسبب أحداث مباراة الأرجنتين.. فيفا يعاقب سعفان الصغير بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا انضباطيا بحق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بخروج المنتخب الوطني من المنافسات.

إيقاف مباراتين وغرامة تتجاوز 50 ألف دولار

وقررت لجنة الانضباط في فيفا إيقاف سعفان الصغير لمدة مباراتين، إلى جانب توقيع غرامة مالية تتجاوز 50 ألف دولار، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال اللقاء أمام المنتخب الأرجنتيني.

اعتراضات على قرارات التحكيم

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة حالة من التوتر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بعدما أبدى أعضاؤه اعتراضهم على عدد من القرارات التحكيمية التي صدرت خلال اللقاء.

وكان سعفان الصغير من أكثر عناصر الجهاز الفني اعتراضا، حيث دخل في نقاش حاد مع طاقم التحكيم عقب المباراة، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادة انتهت بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

غياب عن الاستحقاقات المقبلة

وبموجب القرار، سيغيب مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن المباراتين المقبلتين للفراعنة، تنفيذا للعقوبة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يواصل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استعداداته للاستحقاقات الرسمية المقبلة بعد المشاركة التاريخية للمنتخب في كأس العالم 2026.