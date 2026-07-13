قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تعلن انتهاء هجوم واسع على إيران
الحرس الثوري يعلن توقيف سفينتين في مضيق هرمز ويتهم أمريكا بتهديد الملاحة
شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026
سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية
استخراج فيش وتشبيه جنائي أونلاين 2026
البحرين ترفع مستوى التأهب.. إطلاق صافرات الإنذار ودعوات عاجلة للتوجه إلى الملاجئ
أدعية الرسول في الصلاة.. ماذا كان يقول النبي في السجود والركوع؟
أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم
مقتل حارس وإصابة 4.. إعلام إيراني يتهم أمريكا باستهداف محطة مياه في خوزستان
دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعفان الصغير: معسكرات المنتخب في عهد حسام حسن اتسمت بالانضباط

سعفان الصغير
سعفان الصغير
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن المدير الفني حسام حسن نجح في تغيير فكرة الاعتماد المبالغ فيه على المدرب الأجنبي، مشيرًا إلى أن المدرب المصري أكثر قدرة على استيعاب طبيعة الشارع المصري وتحفيز اللاعبين.

وقال سعفان، خلال استضافته في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن محمد صلاح صرّح مؤخرًا بأن أحد أفضل المعسكرات التي خاضها مع المنتخب كان تحت قيادة حسام حسن، معتبرًا أن ذلك يعكس الأجواء الإيجابية داخل الفريق.

وأضاف أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن كانا يحرصان دائمًا على غرس روح القتال داخل اللاعبين، مؤكدين أن هدفهم الأول هو إسعاد الجماهير المصرية، وهو ما منح المنتخب دوافع كبيرة خلال المعسكرات.

وأوضح أن المدرب الأجنبي قد يمتلك خبرات فنية، لكنه لا يشعر بالشارع المصري بنفس القدر الذي يشعر به المدرب الوطني، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين وحماسهم داخل الملعب.

وفي رده على تساؤل حول صرامة المدرب الأجنبي، أكد سعفان أن الانضباط لا يرتبط بجنسية المدير الفني، مشيرًا إلى أن معسكرات المنتخب في عهد حسام حسن والتوأم اتسمت بانضباط واضح، مقارنة ببعض الفترات السابقة التي شهدت بعض حالات التسيب والمشكلات.

سعفان الصغير منتخب مصر لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قابيل وهابيل في أخميم..يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بسوهاج

صورة أرشيفية

خلافات مالية تنهي حياة ثلاثيني على يدي شقيقه في أخميم بسوهاج.. والمتهم يهرب

المحامية نهاد ابو القمصان

أزمة وقف محامية سوهاج.. نهاد أبو القمصان تفتح ملف هيبة النقابة وتطالب بالاحتكام للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد