سعفان الصغير: معسكرات المنتخب في عهد حسام حسن اتسمت بالانضباط

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن المدير الفني حسام حسن نجح في تغيير فكرة الاعتماد المبالغ فيه على المدرب الأجنبي، مشيرًا إلى أن المدرب المصري أكثر قدرة على استيعاب طبيعة الشارع المصري وتحفيز اللاعبين.

وقال سعفان، خلال استضافته في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن محمد صلاح صرّح مؤخرًا بأن أحد أفضل المعسكرات التي خاضها مع المنتخب كان تحت قيادة حسام حسن، معتبرًا أن ذلك يعكس الأجواء الإيجابية داخل الفريق.

وأضاف أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن كانا يحرصان دائمًا على غرس روح القتال داخل اللاعبين، مؤكدين أن هدفهم الأول هو إسعاد الجماهير المصرية، وهو ما منح المنتخب دوافع كبيرة خلال المعسكرات.

وأوضح أن المدرب الأجنبي قد يمتلك خبرات فنية، لكنه لا يشعر بالشارع المصري بنفس القدر الذي يشعر به المدرب الوطني، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين وحماسهم داخل الملعب.

وفي رده على تساؤل حول صرامة المدرب الأجنبي، أكد سعفان أن الانضباط لا يرتبط بجنسية المدير الفني، مشيرًا إلى أن معسكرات المنتخب في عهد حسام حسن والتوأم اتسمت بانضباط واضح، مقارنة ببعض الفترات السابقة التي شهدت بعض حالات التسيب والمشكلات.