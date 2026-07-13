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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب ذكاء اصطناعي القاهرة يطلقون نظاما للكشف المبكر عن اضطراب التوحد

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
حسام الفقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نجح طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة في تطوير مشروع تخرج مبتكر يتمثل في نظام ذكي يهدف إلى المساعدة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد (Autism Spectrum Disorder - ASD)، إلى جانب دعم متابعة الأطفال وتأهيلهم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية التفاعلية.

يأتي المشروع استجابةً لأهمية الاكتشاف المبكر لاضطراب التوحد، لما له من دور كبير في تحسين فرص التدخل العلاجي والتأهيلي، حيث يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صورة الطفل واستخراج المؤشرات المرتبطة باحتمالية الإصابة بالاضطراب، بما يساعد أولياء الأمور والمتخصصين على الحصول على تقييم أولي سريع يدعم عملية التشخيص والمتابعة.

ويقوم النظام بتحليل صورة الطفل بدقة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي (AI Model) متطور، قام بتطويره مهندس الذكاء الاصطناعي محمد أحمد صالح، حيث يعمل النموذج على تحليل ملامح الوجه واستخراج المؤشرات المرتبطة باضطراب طيف التوحد، ثم إصدار تقارير وتحليلات ذكية (Reports & Analytics) توضح مستوى الحالة، مع عرض مؤشرات تساعد المختصين وأولياء الأمور على فهم السمات المختلفة بصورة أكثر دقة، بما يسهم في دعم المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات العلاجية والتعليمية المناسبة.

ولم يقتصر المشروع على تقديم أداة للتقييم الأولي، بل يضم أيضًا مجموعة من الألعاب التعليمية التفاعلية المصممة خصيصًا لتنمية المهارات الإدراكية والتواصلية للأطفال المصابين باضطراب التوحد، حيث تعتمد على أساليب تعليمية ممتعة تساعد الأطفال على التعرف على الأشكال والألوان والتفاعل مع العناصر المختلفة، بما يسهم في تحسين التركيز وتنمية مهارات التواصل والاستجابة.

وأكد فريق المشروع أن النظام لا يهدف إلى استبدال التشخيص الطبي، وإنما يمثل أداة ذكية مساعدة تدعم المختصين وأولياء الأمور في الاكتشاف المبكر ومتابعة تطور الحالة، مع الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تقديم تحليلات دقيقة تسهم في تحسين فرص التدخل المبكر.

ويجسد المشروع نموذجًا لتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات الصحية والتعليمية، ويعكس قدرة طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة على تطوير حلول تقنية مبتكرة ذات أثر مجتمعي، تسهم في دعم الأطفال وأسرهم، وتواكب توجهات التحول الرقمي في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

ويضم فريق المشروع كلًا من: الحسين عبده الحذيفي، زياد علي محمد، مصطفى محمد علام، أحمد نادر سامي، ريمون ماجد محروس، ومحمد أحمد .

تقنيات الذكاء الاصطناعي طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

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