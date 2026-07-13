3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن دخول ثلاثة أندية أوروبية في دائرة المهتمين بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.

قال أضا، خلال التغطية الخاصة بكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، موضحًا أن النادي لم يفتح خطوط اتصال رسمية مع الأهلي حتى الآن، لكنه تواصل مع وكالة أعمال إمام عاشور، مشيرًا إلى أن العرض المنتظر قد تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأضاف أن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي دخل أيضًا في سباق التعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل رغبة المدير الفني فرانك لامبارد في تدعيم صفوف فريقه بإمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أشار أضا إلى أن سيلتك الأسكتلندي يراقب موقف اللاعب كذلك، مؤكدًا أن مارتن أونيل استفسر عن إمكانية التعاقد مع إمام عاشور خلال الصيف الحالي، في ظل إعجابه بإمكاناته الفنية.

استعرض أضا أرقام إمام عاشور في كأس العالم، إذ شارك في خمس مباريات، وسجل هدفين، وبلغت دقة تمريراته 85%، كما صنع أربع تمريرات مفتاحية، ونجح في ثلاث مراوغات من أصل سبع محاولات، إلى جانب فوزه بـ23 صراعًا أرضيًا من إجمالي 39.

اختتم محمد طارق أضا تصريحاته بالتأكيد على أهمية تركيز اللاعب داخل الملعب، قائلًا إن إمام عاشور يمتلك قدرات تؤهله للوصول إلى مستويات أكبر إذا حافظ على تركيزه الكامل، معربًا عن أمله في رؤيته قريبًا في المكانة التي يستحقها سواء استمر مع الأهلي أو خاض تجربة الاحتراف الأوروبي، خاصة أنه تذوق طعم النجاح.