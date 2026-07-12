العروض تنهال على إمام عاشور عقب كأس العالم |تفاصيل

كشفت تقارير عالمية عن قرب رحيل إمام عاشور نجم الأهلي والمنتخب عن الفريق عقب تألقه في كأس العالم .

وأكد تقرير نشره موقع "Celts Are Here" أن إمام عاشور بات هدفا للنادي الاسكتلندي سيلتك.

خاصة و أن مارتن أونيل المدير الفني لفريق سيلتك تدخل شخصيا للاستفسار عن موقف اللاعب وإمكانية التعاقد معه .



وأضاف التقرير أن مهمة سيلتك لن تكون سهلة في حسم الصفقة رغم مشاركة الفريق الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا

وأضاف التقرير أن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي أيضا يرغب في ضم الاعب مؤكدًا أن المدرب فرانك لامبارد أسطورة نادي تشيلسي، والمدير الفني للفريق، يتابع الملف بنفسه