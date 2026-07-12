أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

يستعد فريق سباقات جامعة عين شمس لكتابة فصل جديد في مسيرته، من خلال ‏المشاركة في منافسات بطولة «فورملا الطلاب» العالمية، التي تستضيفها حلبة ‏سيلفرستون في إنجلترا خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بأول سيارة فورملا كهربائية ‏في تاريخ الفريق، تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل داخل مصر بأيدي ‏طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس.‏

ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة الفريق، بعد سنوات من النجاح في فئة ‏سيارات الاحتراق الداخلي، ليخوض لأول مرة منافسات السيارات الكهربائية، ‏مواكبًا التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية والتقنيات المستدامة، ومؤكدًا قدرة ‏الطلاب المصريين على تطوير سيارة سباق كهربائية وفق أعلى المعايير الهندسية ‏العالمية.‏

ويواصل الفريق استعداداته النهائية قبل السفر إلى إنجلترا غدا الأثنين 13 يونيو، ‏بعد الانتهاء من اختبارات واعتمادات السيارة، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، قبل خوض ‏المنافسات على حلبة سيلفرستون، أحد أشهر مضامير سباقات السيارات في العالم.‏

وتُعد «فورملا الطلاب» واحدة من أكبر المسابقات الهندسية لطلاب الجامعات على ‏مستوى العالم، حيث يشارك بها أكثر من 60 جامعة من مختلف الدول، وتتنافس ‏الفرق في تصميم وتصنيع سيارات سباق وفق أعلى معايير الأداء والابتكار ‏والكفاءة الهندسية.‏

ولا تمثل السيارة الكهربائية الجديدة مشروعًا طلابيًا فحسب، بل تجسد سنوات من ‏الخبرة المتراكمة التي اكتسبها الفريق، حيث تم تنفيذ جميع مراحل التصميم ‏والتطوير والتصنيع والتجميع داخل جامعة عين شمس بأيدٍ مصرية بالكامل، في ‏نموذج يعكس الإمكانات الكبيرة للشباب المصري في مجالات الهندسة والتكنولوجيا ‏المتقدمة.‏

ويُعد فريق سباقات جامعة عين شمس واحدًا من أقدم وأنجح فرق «فورملا ‏الطلاب» في إفريقيا والشرق الأوسط، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات الدولية، ‏شملت المركز الأول في ‏BLC EV Concept‏ عام 2016، والمركز الأول في ‏Cost and ‎Manufacturing‏ عام 2018، والمركز الأول في ‏Concept Class‏ عام 2023، والمركز ‏الأول في ‏Design Concept Class‏ عام 2024، إلى جانب تحقيق المركز الثالث في ‏الترتيب العام للمسابقة عام 2025.‏

وتعكس هذه المشاركة خطوة استراتيجية نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية في ‏مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والجامعات والصناعة المحلية لاكتساب ‏الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر ‏هندسية قادرة على المنافسة عالميًا.‏

ومع اقتراب انطلاق المنافسات، يحمل فريق سباقات جامعة عين شمس آمالًا كبيرة ‏في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحاته، وإثبات أن أول سيارة سباق ‏كهربائية في تاريخ الفريق، والمصنوعة بالكامل بأيدٍ مصرية، قادرة على المنافسة ‏أمام كبرى الجامعات العالمية، لتواصل مصر حضورها على الساحة الدولية في ‏واحدة من أهم مسابقات الهندسة ورياضة المحركات.‏