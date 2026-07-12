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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
كريم عاطف
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يستعد فريق سباقات جامعة عين شمس لكتابة فصل جديد في مسيرته، من خلال ‏المشاركة في منافسات بطولة «فورملا الطلاب» العالمية، التي تستضيفها حلبة ‏سيلفرستون في إنجلترا خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بأول سيارة فورملا كهربائية ‏في تاريخ الفريق، تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل داخل مصر بأيدي ‏طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس.‏

ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة الفريق، بعد سنوات من النجاح في فئة ‏سيارات الاحتراق الداخلي، ليخوض لأول مرة منافسات السيارات الكهربائية، ‏مواكبًا التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية والتقنيات المستدامة، ومؤكدًا قدرة ‏الطلاب المصريين على تطوير سيارة سباق كهربائية وفق أعلى المعايير الهندسية ‏العالمية.‏

ويواصل الفريق استعداداته النهائية قبل السفر إلى إنجلترا غدا الأثنين 13 يونيو، ‏بعد الانتهاء من اختبارات واعتمادات السيارة، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، قبل خوض ‏المنافسات على حلبة سيلفرستون، أحد أشهر مضامير سباقات السيارات في العالم.‏

وتُعد «فورملا الطلاب» واحدة من أكبر المسابقات الهندسية لطلاب الجامعات على ‏مستوى العالم، حيث يشارك بها أكثر من 60 جامعة من مختلف الدول، وتتنافس ‏الفرق في تصميم وتصنيع سيارات سباق وفق أعلى معايير الأداء والابتكار ‏والكفاءة الهندسية.‏

ولا تمثل السيارة الكهربائية الجديدة مشروعًا طلابيًا فحسب، بل تجسد سنوات من ‏الخبرة المتراكمة التي اكتسبها الفريق، حيث تم تنفيذ جميع مراحل التصميم ‏والتطوير والتصنيع والتجميع داخل جامعة عين شمس بأيدٍ مصرية بالكامل، في ‏نموذج يعكس الإمكانات الكبيرة للشباب المصري في مجالات الهندسة والتكنولوجيا ‏المتقدمة.‏

ويُعد فريق سباقات جامعة عين شمس واحدًا من أقدم وأنجح فرق «فورملا ‏الطلاب» في إفريقيا والشرق الأوسط، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات الدولية، ‏شملت المركز الأول في ‏BLC EV Concept‏ عام 2016، والمركز الأول في ‏Cost and ‎Manufacturing‏ عام 2018، والمركز الأول في ‏Concept Class‏ عام 2023، والمركز ‏الأول في ‏Design Concept Class‏ عام 2024، إلى جانب تحقيق المركز الثالث في ‏الترتيب العام للمسابقة عام 2025.‏

وتعكس هذه المشاركة خطوة استراتيجية نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية في ‏مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والجامعات والصناعة المحلية لاكتساب ‏الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر ‏هندسية قادرة على المنافسة عالميًا.‏

ومع اقتراب انطلاق المنافسات، يحمل فريق سباقات جامعة عين شمس آمالًا كبيرة ‏في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحاته، وإثبات أن أول سيارة سباق ‏كهربائية في تاريخ الفريق، والمصنوعة بالكامل بأيدٍ مصرية، قادرة على المنافسة ‏أمام كبرى الجامعات العالمية، لتواصل مصر حضورها على الساحة الدولية في ‏واحدة من أهم مسابقات الهندسة ورياضة المحركات.‏

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أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

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