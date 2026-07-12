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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مكلارين 788HS السوبركار تظهر لأول مرة

مكلارين 788HS السوبر كار
مكلارين 788HS السوبر كار
إبراهيم القادري
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أعلنت شركة مكلارين عن طرازها الجديد مكلارين 788HS، وتنتمي 788HS لفئة السيارات السوبر كار، وتمثل 788HS الوداع الأخير لعائلة موديلات 720S و765LT و750S .

سيارة مكلارين 788HS السوبر كار الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة 788HS هي الأقوى والأخف، وهي أكثر نسخ هذه العائلة تطوراً على الإطلاق، وسيتم إنتاج عدد محدود منها يصل إلي 200 سيارة حول العالم، وستتوفر السيارة بنسختي الكوبيه والسبايدر، وسيقتصر إنتاج كل منهما على 100 نسخة فقط.

محرك مكلارين 788HS

سيارة مكلارين 788HS السوبر كار الجديدة 

تحصل سيارة مكلارين 788HS علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 777 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 330 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مكلارين 788HS

سيارة مكلارين 788HS السوبر كار الجديدة 

زودت سيارة مكلارين 788HS بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل خارجي كامل من الكربون فايبر، وحصلت السيارة على حزمة ديناميكية هوائية جديدة تولد قوة ضغط سفلية أعلى بنسبة 10% مقارنة بماكلارين 765LT، وبها مشتت هواء خلفي مستوحى من سيارات فورمولا 1، إلى جانب سبويلر أمامي جديد، وجناح خلفي نشط أكبر، ونظام S-Duct جديد في غطاء المحرك لتحسين تدفق الهواء وتقليل الاضطرابات الهوائية.

سيارة مكلارين 788HS السوبر كار الجديدة 

وجدير بالذكر ان مكلارين خفضت ارتفاع المحور الأمامي بمقدار 5 مم مقارنة بـ750S، مع تطوير نظام التعليق الهيدروليكي لتحسين الثبات والاستجابة، وحصلت السيارة على مكابح كربون سيراميك مستمدة من مكلارين سينا، مع عجلات جديدة مزودة بتثبيت مركزي لأول مرة .

تاريخ شركة مكلارين في صناعة السيارات

سيارة مكلارين 788HS السوبر كار الجديدة 

تأسست شركة مكلارين عام 1963 على يد المتسابق النيوزيلندي بروس مكلارين، وبدأت كفريق سباقات ثم تحولت لصناعة السيارات الخارقة في عام 1985، واشتهرت عالمياً بإطلاق أيقونتها McLaren F1 عام 1992، وكانت أول شركة تستخدم ألياف الكربون في هياكل سيارات الفورمولا 1 .

مكلارين 788HS 788HS شركة مكلارين السيارات السوبر كار موديلات 720S محرك مكلارين 788HS مواصفات مكلارين 788HS ألياف الكربون هياكل سيارات الفورمولا 1 الفورمولا 1

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