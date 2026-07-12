رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشماليّ الغربيّ، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح.

مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة

وأكد رئيس الوزراء الاجتماع، الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع التنموي في الساحل الشمالي الغربي، في إطار الاهتمام بالمضي قدما نحو تنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة في المناطق المختلفة ضمن نطاق المشروع برأس الحكمة، فضلا عن الأسوار التي تم إقامتها للمساحات التي تسليمها للشركة المطورة.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ومراحل المشروع، وخاصة المرحلة الأولى فيما يخص المكونات الفندقية، والتجارية، والترفيهية؛ بهدف تقديم تجربة سياحية مميزة خلال الفترة المقبلة.