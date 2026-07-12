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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمد عبد المالك في وفاة والدة زوجته

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
كتب محمد شحتة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقدَّم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدة زوجته. 

شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمد عبد المالك في وفاة والدة زوجته

ودعاء المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

شيخ الأزهر يعزي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وللأسرة الحاكمة، والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته.

ويذكر الأزهر لفقيد دولة قطر ما قدَّمه من إسهاماتٍ بارزة في خدمة وطنه، ومن جهود مشهودة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومساندة المبادرات الإنسانية والتنموية، وإرساء دعائم نهضة دولة قطر الحديثة، فضلًا عن دعمه لجهود الحوار والتقارب بين الشعوب.

ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، والشعب القطري الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمد عبد المالك في وفاة والدة زوجته الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

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