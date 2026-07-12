موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مستقبل محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا للتقارير، حصل تريزيجيه على موافقة من إدارة الكرة بالأهلي للدخول في مفاوضات مع نادي الرياض بشأن بنود عقده الشخصي، حيث نجح اللاعب في إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق مع النادي السعودي.

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي أبلغت اللاعب، أول أمس، بتأجيل المفاوضات مع نادي الرياض، إلا أن تريزيجيه رفض بشكل قاطع فكرة الاستمرار داخل صفوف الفريق، وأكد تمسكه بالرحيل.

وأشارت إلى أن اللاعب عقد، أمس، جلسة مع أحد مسؤولي إدارة الكرة بالنادي، أعرب خلالها عن استيائه من تسريب العديد من بنود عقده إلى وسائل الإعلام، مؤكدًا تمسكه بقرار الرحيل.

واختتمت التقارير بأن الساعات المقبلة ستشهد جلسة جديدة بين تريزيجيه وسيد عبد الحفيظ، من أجل حسم الملف بشكل نهائي، على أن يتحدد خلالها مصير اللاعب، سواء باستكمال إجراءات انتقاله إلى نادي الرياض أو التوصل إلى حل آخر مع إدارة الأهلي.