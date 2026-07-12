في الهند.. إطلاق أول نوع إنسولين في العالم يُؤخذ مرة واحدة أسبوعيا

أطلقت شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك" في الهند، عقار "أويكلي" (Awiqli)- المعروف علمياً باسم “إنسولين إيكوديك”- وهو أول إنسولين قاعدي في العالم يُعطى مرة واحدة أسبوعياً، مما يقلص عدد الحقنات السنوية لمرضى السكري من 365 حقنة إلى 52 حقنة فقط.

وفي حديث حصري لقناة "NDTV"، قال فيكرانت شروتريا، المدير الإداري لشركة "نوفو نورديسك" في الهند: "عندما نطلق عقار ’أويكلي‘ هذا، فإنكم تصفون الأمر بأنه ’خطوة ثورية‘ (أو تغيير جذري)، أما أنا فأراه حلاً لمرض السكري من النوع الثاني".

يُعد هذا العلاج، المعتمد للبالغين المصابين بمرض السكري من النوعين الأول والثاني والذي يُعطى عبر قلم "فليكس تاتش" (FlexTouch)، أحدث إضافة للسوق الهندية التي أصبحت بذلك سادس سوق عالمية تحصل عليه.

ويستهدف العلاج بشكل مباشر، السبب الأكبر لتأجيل المرضى للعلاج بالأنسولين، ألا وهو الخوف من الحقن اليومي، وسيتم تصنيع الحقن في الدنمارك، وستتولى شركة الأدوية الدنماركية استيرادها إلى الهند.

استراتيجية التسعير: الرهان على حجم المبيعات

تُعد القدرة على تحمل التكلفة ركيزة أساسية في استراتيجية شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk) في الهند. وقد صرح شروتريا لقناة NDTV بأن الشركة استفادت من خبرتها السابقة في تسعير عقار "سيماجلوتيد" (semaglutide) في الهند، وطبقت دروساً مماثلة عند تسعير عقار "أويكلي" (Awiqli).

ويبلغ سعر قلم "أويكلي فليكس تاتش" (Awiqli FlexTouch) سعة 1 مل -الذي يحتوي على 700 وحدة من الأنسولين- 2611 روبية، بينما يبلغ سعر القلم الأكبر سعة 3 مل -الذي يحتوي على 2100 وحدة- 7833 روبية. وبالنظر إلى الجرعة الأسبوعية الاسترشادية البالغة 70 وحدة، فإن التكلفة تصل إلى ما يقرب من 261-263 روبية أسبوعياً للمريض.

وقال شروتريا: "لقد تمكنا من تحديد سعر للإطلاق في الهند يجعله في متناول اليد بشكل أكبر بكثير حتى من نظائره الحالية (نظائر الأنسولين)".

وأضاف أن الجمع بين قلة عدد مرات الحقن، والأسعار التنافسية، وشبكة التوزيع الواسعة لشركة "نوفو نورديسك" -التي أُنشئت بالشراكة مع شركة "أبوت" (Abbott)- قد يحول "أويكلي" إلى منتج يحقق أحجام مبيعات كبيرة.

وتابع قائلاً: "أنا أتطلع حقاً وأأمل في تحقيق حجم مبيعات كبير؛ فمع هذا المستوى من الأسعار وشبكة التوزيع التي نمتلكها، يصبح تحقيق أحجام مبيعات كبيرة أمراً واقعياً وممكناً".

ماذا يقول العلم؟

لا يُعد عقار "أويكلي" (Awiqli) من إنتاج "نوفو نورديسك" بديلاً مماثلاً تماماً لأنواع الأنسولين الموجودة حالياً؛ فهو أكثر تركيزاً بكثير، مما يغير طريقة عمله وتفاعله داخل الجسم. وقد شرح الدكتور إس. كيه. وانجنو، أخصائي الغدد الصماء في مستشفى "إندرابراستا أبولو" في نيودلهي، الجوانب العلمية لهذا العقار في حديث خاص لقناة NDTV.

وأوضح الدكتور وانجنو أن الانتقال من نظام يتطلب ما يصل إلى سبع حقن أسبوعياً إلى حقنة واحدة فقط يعالج ثلاثة مخاوف في آن واحد: الراحة (سهولة الاستخدام)، والفعالية، والسلامة.

وفيما يتعلق بالراحة، أشار إلى عدم الحاجة بعد الآن إلى الحقن اليومي. وعن الفعالية، ذكر أن التركيبة التي تُعطى مرة واحدة أسبوعياً تعمل بكفاءة تضاهي أنواع الأنسولين القاعدي اليومية المعتمدة، مثل "غلارجين" (glargine).

أما بخصوص السلامة، فقد لفت إلى أن تحويل المرضى من الحقن اليومي إلى النسخة الأسبوعية أدى إلى انخفاض ملحوظ في نوبات نقص السكر في الدم (انخفاض خطير في مستويات السكر)، وهو الأمر الذي طالما شكل أكبر مخاوف المرضى عند البدء في استخدام الأنسولين.

وأوضح أن ميزة السلامة هذه تعود إلى الخصائص الدوائية للعقار؛ إذ يُعد "أويكلي" أنسوليناً عالي التركيز (بمعدل 700 وحدة لكل ملليلتر)، وبالتالي فإن المريض الذي قد يحتاج عادةً إلى حوالي 10 وحدات يومياً، سيتلقى ما يقرب من 70 وحدة في جرعة أسبوعية واحدة.

ونظراً لأن حجم السائل المحقون صغير، ولأن الأنسولين يُمتص ببطء وثبات على مدار سبعة أيام، فإن مستويات السكر في الدم تظل مضبوطة بانتظام طوال الأسبوع، دون حدوث ارتفاعات حادة قد تؤدي إلى نوبات نقص السكر في الدم.

وأوضح أن الجرعة بحد ذاتها لا تتغير من حيث المبدأ، إذ تقتصر المسألة ببساطة على دمجها في حقنة واحدة أسبوعياً، وبات بإمكان الأطباء مراجعة الجرعة وتعديلها كل أسبوع أو كل أسبوعين بدلاً من كل ثلاثة أيام، وهو ما كان شائعاً في حالات استخدام الأنسولين اليومي.

وأضاف الدكتور وانجنو أن عقار "أويكلي" (Awiqli) قد أُجيز استخدامه للمرضى المصابين بالنوعين الأول والثاني من السكري ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وذلك عقب برنامج التجارب السريرية "ONWARDS"، الذي اختبر العقار مقارنةً بأنظمة الحقن المتعددة يومياً، والأدوية الفموية، وأنظمة الأنسولين الأخرى عبر مجموعات متنوعة من المرضى.

وأظهرت بيانات دراسة "ONWARDS-1" أن عقار "أويكلي" حقق خفضاً متفوقاً في مستوى السكر التراكمي (HbA1c) -وهو مؤشر رئيسي لمتوسط ​​مستوى السكر في الدم- وحسّن "الوقت ضمن النطاق المستهدف" مقارنةً بأنسولين "غلارجين U100" الذي يُعطى مرة واحدة يومياً، مع الحفاظ على ملف أمان مماثل.

كما ذكرت الشركة أن نسبة أكبر من مرضى السكري من النوع الثاني الذين استخدموا "أويكلي" نجحوا في خفض مستويات السكر التراكمي إلى أقل من 7% دون التعرض لنوبات انخفاض السكر في الدم.

وقال الدكتور وانجنو: "لقد ثبت أن هذا العقار أكثر تفوقاً وفعالية وأماناً، ولهذا السبب يُعد ذلك خبراً ساراً للغاية لجميع مرضى السكري لدينا، حيث يمكنهم الانتقال من نظام الحقن اليومي إلى حقنة واحدة أسبوعياً".