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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة

احمد فتوح
احمد فتوح
محمد بدران
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أكد أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، تمسكه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أنه سيجدد عقده مع النادي، ولن يلعب لأي فريق آخر داخل مصر، كما كشف عن كواليس إصابته في كأس العالم، وأشاد بالمدير الفني حسام حسن، وذلك خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية MBC مصر.

وجاءت تصريحات فتوح بعد ساعات من تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب الإنجاز التاريخي للفراعنة في كأس العالم 2026.

فتوح: هجدد للزمالك بإذن الله

أكد أحمد فتوح أن عقده مع الزمالك يتبقى فيه موسم واحد، مشيرًا إلى أنه ينوي تجديد تعاقده مع النادي.

وقال: "أنا مع نادي الزمالك وعقدي هيخلص الصيف اللي بعد الجاي، ولسه فاضل سنة، وأنا مكمل مع النادي، وإن شاء الله هجدد".

وأضاف أنه لم يتحدث حتى الآن مع إدارة النادي بشأن المقابل المادي، موضحًا: "مطلبتش أي حاجة، ولسه متكلمناش في أرقام خالص".

وأشار إلى أنه إذا رغب الزمالك في بيعه لتحقيق استفادة مادية، قد يوافق على الاحتراف الخارجي، لكنه شدد: "مش هلعب لأي نادي في مصر غير الزمالك".

موقفه من الأهلي ورسالة واضحة

ورفض فتوح فكرة الانتقال لأي نادٍ مصري آخر، رغم حديث ياسمين عز عن انتقال بعض اللاعبين للأهلي بعد تصريحات مشابهة.

وقال: "أنا مليش دعوة بحد.. أنا أكتر من مرة قولت لأ، وأنا قد كلمتي".

دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية

وكشف لاعب الزمالك عن البطولة التي يحلم بتحقيقها مع الفريق الأبيض، مؤكدًا أن هدفه الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

إمام عاشور ومحمد عبد المنعم

وعن اللاعبين الذين يتمنى انضمامهم للزمالك، قال فتوح: "ممكن إمام عاشور ومحمد عبد المنعم".

كما أشاد بزميله مصطفى "زيكو"، مؤكدًا أنه فاجأه بالمستوى الذي قدمه في المباريات، بعدما كان مميزًا أيضًا في التدريبات.

كواليس الإصابة في كأس العالم

وتحدث فتوح عن إصابته خلال مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، قائلاً: "حسيت بطرقعة في آخر 10 دقايق في الماتش، والدكتور مكانش موافق أكمل، لكن أصريت أنزل وأكمل".

وأضاف: "الإصابة زادت لما كملت، لكن دلوقتي بقيت أحسن، وقدامي يومين أو ثلاثة وأتعافى".

إشادة بحسام حسن

وأثنى فتوح على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه يهتم بأدق التفاصيل قبل المباريات.

وقال: "الكابتن حسام حسن مبيعديش أي حاجة، سواء في التمرين أو المحاضرات، وبيذاكر كل منتخب كويس، وبيعرفنا نقاط القوة والضعف، وبيركز على الخطط والتكتيك والروح والحماس".

وأضاف أن أكثر جملة يكررها حسام حسن قبل المباريات هي: "نكسب"، مؤكدًا أنه يرفض فكرة الخسارة بشكل كامل.

ميسي بعد مباراة مصر والأرجنتين

واعترف فتوح بأنه كان من أشد المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه غيّر موقفه بعد مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وقال: "أنا كنت بحب ميسي جدًا جدًا، لكن بعد ماتش مصر مبقتش أحبه، ومبقتش عايزه يكسب أي حاجة تاني".

رأيه في مستقبل حسام عبد المجيد

وعلق فتوح على الأنباء المتداولة بشأن انتقال حسام عبد المجيد إلى بلغاريا تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي، قائلًا: "صعب جدًا يكون كوبري، لأن عقده فاضل فيه سنة، ولو عايز يروح الأهلي كان يستنى ويوقع في يناير وهو فري".

وأضاف: "معرفش دماغه فيها إيه، لكن مظنش خالص".

تكريم تاريخي للفراعنة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعدما نجح المنتخب في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وودع منتخب مصر منافسات البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا نال إشادة واسعة.

احمد فتوح الزمالك منتخب مصر كأس العالم

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