أمل عمار تلتقي وزيرة شئون المرأة بجمهورية نيجيريا الاتحادية

على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام»، التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بالسيدة إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة شؤون المرأة بجمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تمكين المرأة.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وفي مقدمتها برنامجي«نورة» و«نور» اللذان يحظيان برعاية السيدة انتصار السيسي، وبرنامج «تحويشة» للادخار والإقراض الرقمي، إلى جانب مبادرات المدارس العلمية، والمشاغل الإنتاجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها نماذج وطنية تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفتيات.

من جانبها، استعرضت السيدة إيمان سليمان إبراهيم التجربة النيجيرية في مجال برامج الادخار والإقراض، مؤكدة اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في رقمنة برنامج «تحويشة»، وآليات الوصول إلى النساء، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة،يشهد مشاركة واسعة من وزيرات شؤون المرأة والأسرة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يناقش سبل تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتوسيع فرص التعليم وبناء القدرات، ودعم مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدول المنظمة.