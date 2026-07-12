سيبوا لاعبينا يحترفوا.. أحمد موسى: مواهبنا تحتاج إلى فرصة حقيقية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تطوير الكرة المصرية والبناء على ما حققه منتخب مصر خلال الفترة الماضية؛ يحتاج إلى عمل مستمر من الأندية، مع ضرورة إعادة النظر في طريقة اكتشاف المواهب، ومنح اللاعبين فرصًا حقيقية للظهور والاحتراف.

العديد من المواهب الكروية

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك العديد من المواهب الكروية التي لا تصل إلى الأندية بسبب بعض الممارسات الخاطئة، مشيرًا إلى وجود لاعبين مميزين في القرى والمناطق المختلفة لا يحصلون على فرصة عادلة لإثبات قدراتهم.

صالح الكرة المصرية

وأضاف: "هناك مواهب كثيرة مدفونة، ولاعبون في القرى لا يعرفهم أحد، ويجب أن نبدأ العمل من الآن لاكتشاف هذه المواهب والاستفادة منها لصالح الكرة المصرية".

وشدد موسى على أن منتخب مصر يجب أن يكون له الأولوية، مؤكدًا: "أنا أهلاوي، لكن المنتخب أولًا ثم النادي الأهلي، ويجب أن نبتعد عن الأنانية لأن منتخب مصر يمثل أمنًا قوميًّا رياضيًا".

مصلحة المنتخب في المقدمة

وطالب الإعلامي بضرورة تعديل لوائح كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية واضحة تضع مصلحة المنتخب في المقدمة، مع توفير الظروف المناسبة لتطوير اللاعبين والجهاز الفني.

أزمة غياب المهاجم الصريح

وتطرق موسى إلى أزمة غياب المهاجم الصريح في الكرة المصرية، موضحًا أن المنتخب كان يمتلك في السابق مهاجمين أصحاب أسماء كبيرة مثل عماد متعب وميدو وعمرو زكي، بينما أصبح الاعتماد حاليًا على المهاجم الوهمي.

وأشار إلى أن محمد صلاح سبق أن لعب في مركز المهاجم رغم أنه ليس مركزه الأساسي، لافتًا إلى أن الاعتماد الكبير على اللاعبين الأجانب في هذا المركز قلل من فرص ظهور مهاجمين مصريين جدد.

وانتقد موسى زيادة الإنفاق على بعض اللاعبين الأجانب، موضحًا أن الأندية تدفع ملايين الدولارات في الوقت الذي توجد فيه مواهب أفريقية يمكن اكتشافها بتكاليف أقل، مؤكدًا أن الحل يكمن في الاهتمام بالناشئين.

منظومة اكتشاف وتطوير اللاعبين

وأوضح أن انتقال بعض اللاعبين الشباب للاحتراف رغم عدم حصولهم على فرص كافية مع أنديتهم يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة منظومة اكتشاف وتطوير اللاعبين، مشددًا على أن الاختيار يجب أن يكون وفق الكفاءة وليس العلاقات أو الضغوط.

وطالب أحمد موسى بألا تقف الأندية أمام احتراف اللاعبين المصريين، قائلًا إن حصول لاعبين مثل شوبير أو حسام أو إمام على فرص احترافية يجب دعمه، لأن الاحتراف يطور مستوى اللاعب وينعكس على المنتخب.

كما دعا إلى تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الأندية إلى ثلاثة لاعبين فقط، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة أمام اللاعب المصري ستسهم في حل العديد من الأزمات، وعلى رأسها أزمة المهاجم.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منتخبات مثل الرأس الأخضر جاء نتيجة احتراف لاعبيها في الخارج، مشددًا على أن الكرة المصرية تحتاج إلى خطة طويلة المدى لاكتشاف المواهب وصناعة جيل جديد قادر على المنافسة.