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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المنتخب أولًا.. وعلى الأندية التخلي عن الأنانية إذا أردنا استمرار الإنجازات| بث مباشر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي
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أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني يتطلب العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبارات أخرى، وأن تتراجع مصالح الأندية عندما يتعلق الأمر بدعم المنتخب.

تخلى عن الأندية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن البناء على ما حققه "رجال المنتخب" يحتاج إلى خطة عمل حقيقية، مضيفًا: “البناء على ما أنجزه المنتخب الوطني يتطلب مننا شغل كتير، والشغل ده معناه إننا نتخلى عن الأندية على حساب المنتخب.. لا، المنتخب له أولوية”.


وأضاف: "أنا طبعًا أهلاوي، ولكن المنتخب بالنسبة لي الأول وبعدين النادي الأهلي، والمنتخب وبعدين الزمالك، والمنتخب وبعدين سيراميكا، والمنتخب وبعدين زد، والمنتخب وبعدين الاتحاد.. كلنا لازم يبقى قدامنا المنتخب".


وشدد موسى على ضرورة نبذ المصالح الضيقة، قائلًا: "ننسى الأنانية ونركز على منتخب مصر، ونسأل أنفسنا إيه المطلوب يتعمل عشان المنتخب اللي حقق الإنجاز ده يكمل عليه ويحقق إنجازات أكبر."


وأشار إلى أن إصلاح منظومة الناشئين يمثل أولوية قصوى، موضحًا: "من الأول لازم نبدأ بقطاع الناشئين، لأن عندنا مشكلة هائلة في اكتشاف المواهب."

التفاعل الجماهيري

وكشف الإعلامي أن التفاعل الجماهيري مع هذا الملف أظهر حجم الأزمة، قائلًا: “إمبارح طرحنا السؤال، وجالي تعليقات كارثية، بنتكلم على مواهب موجودة مش عارفة تروح نادي عشان لازم يدفع، وفي واسطة، وفي ملف كارثي”.


واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح هذا الملف بشفافية، قائلًا: “لو إحنا عايزين نبني منتخب مصر ونكمل على اللي اتحقق، لازم نشوف المواهب الموجودة والمدفونة، والأولاد اللي بيروحوا المدارس ومحدش بيكتشفهم.. مين يشوفهم؟”.

المنتخب أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المنتخب الوطني

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