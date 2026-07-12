المحسوسة تصل 42 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الإثنين وتحذر من ظاهرة

يشهد الطقس غدًا الإثنين 13 يوليو 2026 استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، رغم ثبات درجات الحرارة الفعلية في معظم المحافظات.

ويواصل طقس غدًا فرض أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مع شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى ونشاط للرياح على عدد من المناطق.



حالة الطقس





الطقس غدًا الإثنين 13 يوليو 2026

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدًا الإثنين 13 يوليو 2026 سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى طقس حار رطب نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا، وهو ما يتطلب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.

درجات الحرارة غدًا الإثنين

كشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والمتوقعة والمحسوسة في عدد من المناطق، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن طقس غدًا الإثنين سيظل ضمن موجة الأجواء الصيفية المعتادة، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس العام بالحرارة.



حالة الطقس

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

يعد ارتفاع الرطوبة من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال فصل الصيف، إذ يحد من قدرة الجسم على التبريد الطبيعي عبر التعرق، ما يؤدي إلى الشعور بحرارة أعلى من القيمة المسجلة.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس غدًا الإثنين سيشهد زيادة في الإحساس بالحرارة تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يفسر وصول الحرارة المحسوسة في القاهرة إلى 37 درجة رغم أن العظمى المسجلة تبلغ 35 درجة فقط.

فرص لتكون السحب ورذاذ خفيف

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من:

السواحل الشمالية.

الوجه البحري.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

ومن الظواهر الجوية المهمة التي يتضمنها الطقس غدًا تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

وتظهر الشبورة على:

الطرق الزراعية.

الطرق السريعة.

الطرق القريبة من المسطحات المائية.

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستوجب القيادة بحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الأولى، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

تشير توقعات الطقس غدًا إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وتسهم هذه الرياح في تحسين الإحساس بالأجواء خلال فترات الليل، كما تعمل على تلطيف درجات الحرارة نسبيًا، خاصة في المناطق الساحلية.

اضطراب نسبي على بعض الشواطئ

لفتت الهيئة إلى نشاط الرياح على عدد من الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، وتشمل:

السلوم.

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

بورسعيد.

ويؤدي هذا النشاط إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2.25 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر بالنسبة للمصطافين وممارسي الأنشطة البحرية.

نصائح مهمة للتعامل مع طقس غدًا الإثنين 13 يوليو 2026

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ينصح خبراء الأرصاد باتباع عدد من الإرشادات، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية.

متابعة النشرات الجوية باستمرار قبل السفر.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات النهار.

وتساعد هذه الإجراءات في تقليل التأثر بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.



حالة الطقس

ماذا تعني الحرارة المحسوسة؟

الحرارة المحسوسة هي الدرجة التي يشعر بها الإنسان فعليًا، والتي تختلف عن درجة الحرارة المقاسة في الظل بسبب تأثير الرطوبة وسرعة الرياح.

وفي طقس غدًا الإثنين 13 يوليو 2026، ترتفع الحرارة المحسوسة في معظم المحافظات بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة من القيم الرسمية المسجلة.

ويُنصح المواطنون بمتابعة بيانات الهيئة بصورة دورية، خاصة مع التغيرات اليومية في الأحوال الجوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على السلامة خلال فترات الحرارة المرتفعة.