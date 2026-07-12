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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس حتى 3 درجات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة خلال الأيام الحالية، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت غانم إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى ما بين 37 و38 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من ذلك.

وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز 90 و95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما تتراوح بين 80 و85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 40 و42 درجة مئوية، بينما تكون المناطق الساحلية الأقل في درجات الحرارة رغم ارتفاع نسب الرطوبة بها.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يستمر خلال ساعات الليل، ما يجعل الأجواء مائلة للحرارة ورطبة، رغم انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 24 و25 درجة مئوية، لافتة إلى أن نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الأجواء ستستمر طوال الأسبوع الجاري، مع استقرار درجات الحرارة حول 35 إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، دون موجات حارة استثنائية، مشيرة إلى أن ذروة فصل الصيف تكون خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، للحد من الإجهاد الحراري والوقاية من ضربات الشمس.

الأرصاد الجوية درجات حرارة نسب الرطوبة

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