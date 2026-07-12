مبابي يحافظ على صدارة هدافي كأس العالم 2026.. وميسي يواصل المطاردة

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تصدره لقائمة هدافي كأس العالم 2026، عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي، في ظل صراع محتدم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما دخل الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام دائرة المنافسة على الجائزة.

ويتربع مبابي على قمة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، متساويًا مع ميسي في عدد الأهداف، إلا أن قائد منتخب فرنسا يتفوق بفضل عدد التمريرات الحاسمة، بعدما صنع 3 أهداف خلال البطولة.

في المقابل، رفع ميسي رصيده إلى تمريرتين حاسمتين، بعدما صنع هدفًا لزميله أليكسيس ماك أليستر في مواجهة سويسرا بالدور ربع النهائي، لكنه لا يزال خلف مبابي في سباق الحذاء الذهبي.

وتنص لائحة كأس العالم 2026 على اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة لحسم ترتيب الهدافين في حال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف، وهو ما يمنح مبابي الأفضلية حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد النرويجي إرلينج هالاند عند 7 أهداف، بعدما ودع منتخب بلاده البطولة إثر الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

كما اشتعلت المنافسة بانضمام الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام، إذ يمتلك كل منهما 6 أهداف، ليبقى سباق لقب هداف مونديال 2026 مفتوحًا قبل مباريات الدور نصف النهائي.