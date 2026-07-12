نادر السيد : حسام حسن واللاعبون قدموا أداء يستحق الإشادة في كأس العالم

أشاد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الوصول إلى دور الـ16 وخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين يُعد إنجازًا تاريخيًا، رغم انتهاء مشوار الفراعنة عند هذا الدور.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة TEN: "منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، وقدم مباراة كبيرة أمام منتخب الأرجنتين، رغم الخروج من البطولة."

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبون قدموا بطولة قوية للغاية، وبذلوا مجهودًا كبيرًا طوال مشوار المنتخب في المونديال، واستحقوا الإشادة على ما قدموه داخل الملعب."

وتابع نادر السيد: "لكن في رأيي، ما تحقق جاء بالاجتهاد الشخصي من حسام حسن واللاعبين، وليس نتيجة تخطيط أو عمل مؤسسي أو دراسة علمية طويلة المدى، ولذلك أرى أن النجاح الذي تحقق كان أقرب للصدفة، ويجب أن يكون دافعًا لوضع خطة حقيقية تضمن استمرار الإنجازات وعدم الاكتفاء بما حدث في هذه البطولة."