فرحة طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة امتحانات الرياضة البحتة

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة أسئلة امتحانات مادة الرياضة البحتة.

وقال أحمد محمود، طالب بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحانات الرياضة البحتة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، لكنها كانت تحتاج إلى وقت إضافي.

وأوضحت الطالبة مي عماد، أن الأسئلة جاءت مناسبة لجميع المستويات، لكنها تحتوي على 3 أسئلة فقط لقياس مستوى الطالب المتفوق.

وأضاف الطالب ياسر عماد، أن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لجميع المستويات، معربا عن فرحته بسهولة الأسئلة.

على جانب آخر، أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن لجان الامتحانات تسودها الهدوء، ولم يجري رصد أي تجاوزات سواء من المراقبين أو الطلاب.

وأوضحت مديرة المديرية في تصريح لها اليوم، أنه جرى متابعة اللجان على مدار الساعة من خلالةغرفة العمليات بالمديرية، وجرى تذليل كافة العقبات التي واجهت رؤساء اللجان، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.