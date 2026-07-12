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التعليم تنفي الترخيص للمدارس الدولية بالعمل بنظام Home schooling وتحذر المخالفين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي الترخيص للمدارس الدولية بالعمل بنظام Home schooling وتحذر المخالفين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا أعلنت خلاله أن نظام “هوم سكولينج” (Home schooling) مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية في مصر

وقالت الوزارة في بيانها : تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور ضرورة التأكد من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف أي كيانات وهمية أو ممارسات تخالف القانون واللوائح المنظمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة، وعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية تحت أي مسمى

تحذير عاجل للمدارس الدولية المخالفة

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام “هوم سكولينج” أو الترويج له أو التحايل على الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، سوف تتعرض للمساءلة القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية.

وعلى جانب آخر ، حرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات في المواعيد المحددة، وتابع انتظام فتح اللجان واستقبال الطلاب، كما أجرى اتصالات مباشرة بمديري المديريات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، موجهًا بسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وانضباط.

كما تابع الوزير، من خلال شاشات وكاميرات المراقبة المتصلة بغرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وأعمال التفتيش، وتابع كذلك اللجان أثناء انعقاد الامتحان، مشددًا على الالتزام الكامل بتنفيذ الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، امتحان الدور الأول للشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة (الرياضيات البحتة) بإجمالى عدد (144633) طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب (النظام القديم) الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالى عدد (1328) طالبًا وطالبة، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعدد (398) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى عدد (517) طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة التاريخ (الورقة الأولي) بإجمالى عدد (284) طالبا وطالبة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم هوم سكولينج Home schooling

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