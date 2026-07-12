وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة

حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات في المواعيد المحددة، وتابع انتظام فتح اللجان واستقبال الطلاب.

كما أجرى الوزير اتصالات مباشرة بمديري المديريات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، موجهًا بسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وانضباط.

وتابع الوزير، من خلال شاشات وكاميرات المراقبة المتصلة بغرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وأعمال التفتيش، وتابع كذلك اللجان أثناء انعقاد الامتحان، مشددًا على الالتزام الكامل بتنفيذ الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، امتحان الدور الأول للشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة (الرياضيات البحتة) بإجمالي (144633) طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب (النظام القديم) الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي (1328) طالبًا وطالبة، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعدد (398) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي (517) طالبًا وطالبة، وأدى طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة التاريخ (الورقة الأولي) بإجمالى (284) طالبا وطالبة.

وأكد خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بالتأكد من تسليم أوراق المفاهيم للطلاب قبل بدء الامتحان، ومراجعة التوزيع الصحيح لكراسات الأسئلة، بما في ذلك كراسات الأسئلة المترجمة، وفقًا لبيانات كل لجنة وعدد الطلاب بكل نموذج، مع الالتزام بجميع الإجراءات المنظمة لأعمال التوزيع، بما يضمن انتظام سير الامتحان منذ اللحظات الأولى.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بعد غد / الثلاثاء امتحان الدور الأول للشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية).