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موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجدد واحدة من أكبر كلاسيكيات كرة القدم العالمية، بعدما حجز منتخبا الأرجنتين وإنجلترا مقعديهما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليضربا موعدًا مرتقبًا في مواجهة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

ويستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

وجاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل مبكرًا لراقصي التانجو في الدقيقة العاشرة مستغلًا ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يعيد دان ندوي المنتخب السويسري إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 67.

وظلت النتيجة متعادلة حتى الشوط الإضافي الثاني، عندما نجح جوليان ألفاريز في منح الأرجنتين التقدم بهدف رائع في الدقيقة 112، قبل أن يؤكد لاوتارو مارتينيز تأهل منتخب بلاده بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 121، ليُنهي آمال سويسرا في مواصلة مشوارها بالمونديال.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

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