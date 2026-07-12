فضل هاشم يوجه توصيات عاجلة للمزارعين لتقليل الفاقد الزراعي خلال ذروة فصل الصيف

قال الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ: إن شهر أبيب من أشهر السنة القبطية الصيفية، الذى ترتفع فيه درجات الحرارة بجانب ارتفاع الرطوبة، مما يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية.

وأضاف فضل هاشم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” على الفضائية الأولى، أن شهر ابيب معروف انه ترتفع فيه درجات الحرارة لكن مع التغيرات المناخية فكل سنة نشهد ارتفاعا اكثر عن ما قبلها في درجات الحرارة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ أنه يوجد في مركز معلومات تغير المناخ وحدة اسمها “وحدة الإنذار المبكر” هذه الوحدة تتعاون مع هيئة الارصاد الجوية المصرية، وبناء على توقعات درجة الحرارة، يتم رصد العوامل المناخية،ونرى كيف سيؤثر ذلك على المزارعين، ونتبعه بتقديم توصيات زراعية وارشادات للمزارعين ويتم نشرها على مستوى الجمهورية.

وأضاف فضل هاشم ان من ضمن التوصيات التى ينيغى على المزارعين اتخاذها خلال هذه الفترة: إضافة بعض العناصر الغذائية للمحاصيل مثل:الفولفيك، ونترات المغنيسيوم، وعمل معادلة بين التسميد، من خلال:

تقليل استخدام التسميد النيتروجيني (الأزوتي) مثل اليوريا والنترات، وزيادة استخدام سلفات البوتاسيوم ونترات المغنيسيوم، وضبط مواعيد الري فتكون في الصباح الباكر (فجرًا أو بعد الفجر) أو آخر النهار.

وتابع: وعدم ترك فترات طويلة بين الريات، مع إعطاء كميات مياه قليلة في كل رية، والاستعداد لظهور الآفات والأمراض بسبب ارتفاع الرطوبة، والزام المزارع باستخدام المبيدات الوقائية، مؤكدًا أن "الوقاية خير من العلاج".