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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027

كلية الشرطة
كلية الشرطة
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

​مع فتح باب التقديم لالتحاق دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2026 - 2027، يبحث آلاف الطلاب من حاملي المؤهلات المختلفة عن الآلية الصحيحة للتسجيل الإلكتروني دون أخطاء.

و​في هذا التقرير، نستعرض لكم الخطوات الـ 10 الكاملة للتقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والشروط الأساسية لضمان نجاح عملية التسجيل.

رابط تقديم كلية الشرطة 2025 للبنات.. دليل شامل بالشروط والخطوات

​أولاً: المرحلة الأولى (التسجيل الإلكتروني والبيانات)

​1. الدخول إلى الموقع: تبدأ الرحلة بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية على شبكة الإنترنت.

​2. اختيار الأكاديمية: الضغط على التبويب الخاص بـ "صفحة أكاديمية الشرطة".

​3. إدخال البيانات الأساسية: كتابة البيانات الشخصية والرسمية الخاصة بالطالب المتقدم بدقة

​ثانياً: مرحلة المراجعة وتحديد المؤهل الدراسي

​4. المراجعة الإلكترونية التلقائية: يتم مراجعة البيانات إلكترونيًا بالربط مع قطاع الأحوال المدنية للتأكد من:

تقديم كلية الشرطة 2025
  • ​استيفاء شرط السن المطلوب.
  • ​عدم سبق التقديم خلال العام نفسه.

​5. استكمال بيانات المؤهل الدراسي: إدخال وتحديد نوع المؤهل، وتشمل الفئات المتاح لها التقديم:

  • ​الثانوية العامة.
  • ​الأزهرية أو ما يعادلها.
  • ​كليات الحقوق.
  • ​التربية الرياضية.
  • ​المؤهلات الجامعية المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين.

​ثالثاً: مرحلة التأكيد والرسوم وتحديد الاختبارات

​6. الإقرار بصحة البيانات: يقر الطالب إلكترونياً بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة تماماً وتحت مسؤوليته.

كلية الشرطة

​7. سداد الرسوم: دفع رسوم الخدمات الإلكترونية المقررة عبر وسائل الدفع الرقمي المعتمدة.

​8. اختيار موعد اختبار القدرات: يتاح للطالب اختيار موعد اختبار القدرات من بين ثلاثة مواعيد متاحة يطرحها النظام.

​9. طباعة بطاقة التردد: طباعة بطاقة التردد (التي تتضمن بيانات المتقدم الكاملة وموعد أداء الاختبار المحدد).

​المرحلة الأخيرة: التوجه للاختبار

​10. الحضور للأكاديمية: يتوجه الطالب مباشرة إلى مقر أكاديمية الشرطة (البوابة رقم 5) في الموعد المحدد له تماماً لأداء الاختبارات المقررة.

​ويُنصح الطلاب المتقدمين بضرورة تحري الدقة الشديدة عند إدخال البيانات الشخصية وبيانات المؤهل الدراسي لتجنب استبعاد الطلب تلقائياً أثناء مرحلة الربط الإلكتروني مع الأحوال المدنية.

الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بمجموع 65%

​وكان وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية.

​وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، أن الحد الأدنى لدرجات القبول لهذا العام حدد بنسبة 65% للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (العامة أو الأزهرية) أو ما يعادلها للعام الحالي.

​شروط القبول والالتحاق بكلية الشرطة 2026

​حددت أكاديمية الشرطة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلبة المقبولين
  • ​الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
  • ​السيرة والسمعة: أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة الطيبة.
  • ​الصحيفة الجنائية: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • ​السجل التأديبي: ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
  • ​السن: ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة.
  • ​الحالة الاجتماعية: ألا يكون الطالب متزوجاً طوال فترة قيده بالأكاديمية.
  • ​اللياقة البدنية والصحية:
  • ​استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية المطلوبة.
موعد نتيجة كلية الشرطة 2025 (شروط القبول واجتياز كشف الهيئة)
  • ​اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة من قبل اللجان المختصة.
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