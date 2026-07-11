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تذكرة بـ 5 جنيه.. القاهرة تطلق نظاما جديدًا لأسعار أتوبيسات النقل العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تذكرة بـ 5 جنيه.. القاهرة تطلق نظاما جديدًا لأسعار أتوبيسات النقل العام

النقل العام
النقل العام
قسم الخدمات
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​في خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن بدء تطبيق منظومة جديدة كلياً لتسعير التذاكر تعتمد على نظام "تقسيم الأجرة حسب عدد المحطات لأول مرة"، وذلك بدءاً من 15 يوليو 2026.

وتهدف ​المنظومة الجديدة إلى إنهاء فكرة "الأجرة الموحدة" للخطوط، ليدفع الراكب فقط مقابل المسافة التي يقطعها، شريطة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

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​حصرياً لحاملي كروت الدفع المسبق

​وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من ميزة تجزئة التذكرة (إلى نصف وربع تذكرة) ستكون لحاملي كروت الدفع المسبق فقط، حيث يقوم النظام الذكي باحتساب قيمة الرحلة ديناميكياً عبر الماكينات الإلكترونية المتواجدة داخل الأتوبيسات. 

وفي المقابل، سيتعين على الركاب غير الحاملي لهذه الكروت دفع قيمة التذكرة كاملة بغض النظر عن محطة النزول.

​جدول أسعار التذاكر الجديد (حسب تقسيم المحطات):

و​جاءت هيكلة الأسعار الجديدة لتشمل الخطوط العادية والمكيفة على النحو التالي:

الخطوط العادية: 13 جنيهاً (التذكرة الكاملة) - 8 جنيهات (النصف تذكرة) - 5 جنيهات فقط (الربع تذكرة)

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الخطوط المكيفة: 25 جنيهاً (التذكرة الكاملة)- 18 جنيهاً (النصف تذكرة)- غير متاحة للربع

تسهيلات للحصول على الكروت الذكية

​وتيسيراً على المواطنين للانتقال إلى المنظومة الرقمية الجديدة، أعلنت الهيئة عن توفير الكروت الذكية وفق الضوابط التالية:

الكارت يُصرف مجاناً: دون أي رسوم إدارية لأول مرة.

الحد الأدنى للشحن: يتم تفعيل الكارت وشحنه للمرة الأولى بحد أدنى 50 جنيهاً كصيد للرحلات.

طريقة الاستخدام: يمرر الراكب الكارت على الماكينة عند الركوب وعند النزول ليقوم النظام تلقائياً بخصم القيمة الفعلية للمحطات التي قطعها الراكب وإعادة الباقي إلى رصيد الكارت.

عربات النقل العام

​يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتطوير مرفق الرقمنة، وتحقيق الحوكمة المالية، والقضاء على التعاملات النقدية "الكاش" داخل وسائل النقل الجماعي، بالتوازي مع تقديم خدمات أكثر عدالة وتوفيراً للجمهور.

المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي

وكان أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي يُنفذ في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويستهدف تحويل 2262 أتوبيساً على ست مراحل متتالية، بواقع 377 أتوبيساً في كل مرحلة.

وأوضح حلمي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالكامل بإجمالي 754 أتوبيساً، منها 654 أتوبيساً بالقاهرة و100 أتوبيس بالإسكندرية، بما يمثل نحو 33% من إجمالي المستهدف، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة.

هيئة النقل العام

وأضاف أن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها تستهدف استكمال تحويل 200 أتوبيس متبقٍ بهيئة النقل العام بالإسكندرية، دعماً لمنظومة النقل الجماعي بالمحافظة، مؤكداً استمرار المشروع حتى تحقيق المستهدف النهائي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة وأكثر كفاءة للمواطن والبيئة.

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