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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري
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في لفتة تقديرية تعكس حجم الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن تقديم مجموعة من الهدايا القيمة لأفراد بعثة المنتخب الوطني، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف أسعد الجماهير المصرية والعربية، ورسخ مكانة الكرة المصرية على الساحة العالمية.

سيارة فاخرة لكل فرد في البعثة

وأكد خلف الحبتور، عقب التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتفاق على إهداء كل فرد من أفراد بعثة المنتخب سيارة من أعلى الفئات، تبلغ قيمتها نحو مليون و850 ألف جنيه، في خطوة تعكس تقديره للروح القتالية والنتائج المميزة التي حققها لاعبو المنتخب والجهاز الفني طوال مشوارهم في البطولة.

شاليهات راقية لنجوم الفراعنة

ولم تقتصر المكافآت على السيارات فقط، بل تضمنت أيضًا منح لاعبي منتخب مصر شاليهات فندقية فاخرة في الساحل الشمالي، لتكون هدية استثنائية تكريمًا لما قدموه من مستويات مميزة، بعد أن نجحوا في إسعاد ملايين الجماهير وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

تكريم خاص للجهاز الفني

كما شملت المبادرة منح أعضاء الجهاز الفني للمنتخب عضوية ذهبية لمدة عشر سنوات داخل أحد الفنادق الفاخرة بمدينة العين السخنة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد المنتخب وقيادته لتحقيق نتائج تاريخية خلال منافسات كأس العالم.

وأكد خلف الحبتور أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المصري، والذي لم يكن مصدر فخر للمصريين فقط، بل أدخل السعادة إلى قلوب الجماهير العربية كافة، بعدما ظهر المنتخب بصورة مشرفة أمام أقوى منتخبات العالم.

وتعد هذه المبادرة واحدة من أكبر صور التكريم التي يحظى بها منتخب مصر بعد مشاركته المميزة في كأس العالم، حيث تعكس حجم التقدير لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني، وتؤكد أن الإنجازات الكبيرة تحظى دائمًا بالدعم والاحتفاء، بما يليق بما حققه الفراعنة من إنجاز عالمي سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة

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