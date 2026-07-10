مليشيا" الحوثي" تجهض عملية تبادل محتجزين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم /الجمعة/ أن مليشيا "الحوثي" أجهضت جهود عملية إتمام صفقة تبادل المحتجزين المختطفين، التي كان من المقرر إتمامها يوم غد /السبت/ عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب اتفاقية التبادل الموقعة بين الحكومة اليمنية والحوثي برعاية أممية.

وقال رئيس الفريق الحكومي اليمني المفاوض بملف المختطفين والأسرى الشيخ هادي هيج - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- إن الفريق تلقى اليوم بلاغا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، برفض مليشيا الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها الى وقت لم يتحدد.

وأكد "هيج" أن هذا الإخطار جاء بعد أن استكملت الفريق الحكومي كافة الإجراءات لتنفيذ صفقة التبادل وإطلاق المختطفين والمحتجزين رغم العراقيل التي وضعتها المليشيا لإجهاض إتمام الصفقة.