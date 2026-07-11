إبراهيم عبد الجواد: الزمالك قد يبيع حسام عبد المجيد لهذا السبب

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات موقف نادي الزمالك من مستقبل مدافعه حسام عبد المجيد، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على منصة “إكس”، أن إدارة الزمالك باتت على يقين بأن استمرار حسام عبد المجيد مع الفريق سيكون أمرًا صعبًا، في ظل المطالب المالية للاعب، والتي لا تتماشى مع سقف الرواتب الذي اعتمده النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الزمالك لا يمانع فكرة بيع اللاعب، لكن بشرط تضمين عقد انتقاله بندًا يمنح النادي أحقية إعادة شرائه في حال قرر العودة إلى الدوري المصري مستقبلًا، مع احتفاظ القلعة البيضاء بأولوية التعاقد معه قبل أي نادٍ آخر.

وأشار عبد الجواد إلى أن هذا البند يأتي ضمن رؤية إدارة الزمالك للحفاظ على حقوق النادي، مع مراعاة رغبة اللاعب وإمكانية احترافه خارج مصر