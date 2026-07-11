بعد استدعاؤه للتشاور منذ 2025 ..الجزائر تعيد سفيرها إلى مالى من جديد

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بعودة السفير كمال رتيب إلى باماكو سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي اعتبارا من 10 يوليو 2026.

وفي بيان لها ؛ أشارت الخارجية الجزائرية إلى أنه كان قد تم استدعاء السفير رتيب للتشاور يوم 07 أبريل 2025.

وبيّنت الخارجية الجزائرية أن قرار رئيس الجمهورية ينبع من حرصه الدائم والثابت على إعادة العلاقات الجزائرية المالية إلى منحاها التاريخي والطبيعي المبني على أساس الاحترام المتبادل والتمسك بإقامة علاقات أخوة وتعاون تخدم مصلحة البلدين والشعبين وكافة دول منطقة الساحل الصحراوي وكذا القارة الإفريقية برمتها