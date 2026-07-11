أفادت تقارير إعلامية بسماع تفجير إسرائيلي بين القنطرة وديرسريان جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير التي طالت عددًا من البلدات الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني.



وأسفرت أحدث الهجمات عن إصابة شخصين، في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تحليقًا مكثفًا للطيران المسيّر الإسرائيلي، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد واستمرار خروقات اتفاق التهدئة.





أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ في بلدة كفردجال جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين، في أحدث حلقة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل، في استمرار واضح لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.