غارات جوية وقصف مدفعي .. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير التي طالت عددًا من البلدات الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني.

وأسفرت أحدث الهجمات عن إصابة شخصين، في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تحليقًا مكثفًا للطيران المسيّر الإسرائيلي، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد واستمرار خروقات اتفاق التهدئة.

إصابة شخصين في استهداف سيارة بكفردجال

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ في بلدة كفردجال جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين، في أحدث حلقة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل، في استمرار واضح لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.

قصف مدفعي يستهدف بلدات جنوب الليطاني

وفي إطار التصعيد المستمر، واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف عدد من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مستهدفة بلدة دير سريان إلى جانب مناطق أخرى تقع ضمن نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها عليها في الجنوب اللبناني.

ويعكس هذا القصف استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق الحدودية، رغم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.

الغارات تمتد إلى شمال الليطاني

ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، إذ امتدت إلى شمال نهر الليطاني، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إلى جانب قصف مدفعي طال عددًا من البلدات.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، في تصعيد جديد يوسع نطاق العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

تحليق مكثف للمسيّرات وعمليات تفجير ليلية

بالتزامن مع الغارات والقصف المدفعي، شهدت العاصمة بيروت وعدد من مناطق الجنوب اللبناني تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة، في مؤشر على استمرار المراقبة الجوية والعمليات العسكرية.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن جيش الاحتلال واصل أيضًا تنفيذ عمليات تفخيخ وتفجير خلال ساعات الليل، خاصة في بلدة الخيام، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، في مشهد يعكس استمرار التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.