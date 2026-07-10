لودوجوريتس يطلب ضم حسام عبد المجيد بعد تألقه في مونديال 2026

دخل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي لودوجوريتس البلغاري، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وكشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن نادي لودوجوريتس البلغاري تقدم بطلب لضم حسام عبد المجيد من الزمالك مقابل مليون و500 ألف يورو، في ظل تألق اللاعب اللافت مع منتخب مصر خلال مشواره التاريخي في المونديال.

وجاء اهتمام النادي البلغاري بالمدافع الدولي عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت بلوغ الفراعنة دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الإنجاز الذي تحقق في البطولة، فيما كانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية.

وقدم منتخب مصر مشوارًا استثنائيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع منافسات دور الـ16 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ليحظى بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام الأندية الأوروبية بعدد من نجوم المنتخب، وفي مقدمتهم حسام عبد المجيد.