إشادة عربية ودولية بأداء مصر في كأس العالم 2026 .. فيديو

حظي المنتخب المصري بإشادة عربية ودولية واسعة، رغم خروجه من منافسات مونديال 2026 عقب مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، بعد أداء وصف بالاستثنائي أمام بطل العالم، وعلى الرغم من وداع البطولة، نجح المنتخب في كسب احترام الجماهير، بعدما قدم أكثر من 90 دقيقة من الندية والقتال، في مباراة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، حيث رأى كثيرون أن الفراعنة كانوا ندًا حقيقيًا للمنتخب الأرجنتيني حسبما جاء في تقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز».

وتوالت رسائل الدعم والإشادة من مختلف أنحاء العالم العربي، مؤكدين أن ما قدمه المنتخب المصري أمام الأرجنتين عكس شخصية فريق لا يعرف الاستسلام، وقدم نموذجًا مشرفًا للكرة العربية في أكبر محفل كروي، كما امتدت مشاعر الفخر إلى قطاع غزة، حيث تصدرت مشاهد تشجيع الفلسطينيين للمنتخب المصري منصات التواصل الاجتماعي، وتداول فلسطينيون رسائل شكر ومقاطع مصورة أشادت بأداء الفراعنة، فيما لاقت كلمات المدير الفني حسام حسن ودعمه للشعب الفلسطيني تفاعلًا واسعًا.

كما أعرب عدد من القادة والمسؤولين والإعلاميين والكتاب العرب عن اعتزازهم بما قدمه المنتخب المصري، مؤكدين أن الخروج من البطولة لا ينتقص من قيمة الإنجاز، وأن المنتخب كسب احترام العالم بأدائه وروحه القتالية.

وعلى الصعيد التحكيمي، استمرت حالة الجدل عقب اللقاء بعدما تناول عدد من اللاعبين الدوليين السابقين والحكام الدوليين السابقين أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الأرجنتين، منتقدين الأخطاء التي أثارت علامات استفهام وأسهمت في اتساع الجدل حول نتيجة المباراة.

ورغم نهاية المشوار غادر المنتخب المصري البطولة لكنه خرج محملًا بإشادة عربية ودولية واسعة، بعدما حاز احترام العالم وإعجاب الجماهير، وأصبح مصدر فخر للعرب بما قدمه من أداء وروح تنافسية خلال مشواره في مونديال 2026.