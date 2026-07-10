راجعين أقوى يا أم الدنيا.. عمر مرموش يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري

وجه عمر مرموش، نجم منتخب مصر، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره الكبير بتمثيل الوطن، ومتعهدًا بالعودة بصورة أقوى خلال المرحلة المقبلة.

ونشر مرموش، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، رسالة حملت الكثير من المشاعر، قال فيها: “مفيش حد بيمثل بلده من غير ما يسيب جزء من قلبه في الملعب، ومفيش شرف في حياتي أكبر من تمثيل مصر”.

وأضاف: “إحنا جيل لسه عنده كتير يقدمه، وهنفضل نشتغل ونتعب عشان نرفع اسم بلدنا ونوصله للمكانة اللي يستحقها”.

واختتم رسالته قائلًا: “شكراً لكل واحد ساند، وانتقد، وآمن بينا في كل الظروف.. راجعين أقوى يا أم الدنيا”.

وجاءت رسالة مرموش بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في المونديال، فيما كانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، في لقاء قدم خلاله الفراعنة أداءً نال إشادة واسعة، ليختتموا واحدة من أفضل المشاركات في تاريخ الكرة المصرية، وسط وعود من نجوم المنتخب بمواصلة العمل من أجل تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.