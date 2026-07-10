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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن التفاوض مع أمريكا إلا من موقع القوة والاستعداد للحرب

قاليباف
قاليباف
فرناس حفظي
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قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه "لا يمكن التفاوض مع أمريكا إلا لمن هم مستعدون للحرب، قبل الحرب الأخيرة، اعتقدت أمريكا وإسرائيل وحلف شمال الأطلسي أنهم قادرون على إجبار إيران على الاستسلام في أقل من بضعة أيام، لكنهم سرعان ما أدركوا أنهم لن يحققوا أهدافهم".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة بول دوختار غربي إيران، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن الحريق اندلع في منطقة مخصصة لتخزين النفايات داخل المصفاة، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى أجزاء أخرى من الموقع، بينما دفعت فرق الإطفاء وقوات الطوارئ بفرقها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابساته.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بالتزامن مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لأي تطورات قد تزيد من حدة التصعيد في المنطقة.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أمريكا إسرائيل حلف شمال الأطلسي

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