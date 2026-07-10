غارات إسرائيلية على النبطية وإحراق محمية كفررمان وسط تعذر عمليات الإطفاء

شهدت منطقة النبطية تصعيداً إسرائيلياً تمثل بارتكاب "مجزرة بيئية" عبر إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفررمان.

وأفادت الأنباء بأن طائرات مسيّرة اسرائيلية حلّقت في أجواء المنطقة قبل أن تلقي مواد حارقة فوق محمية شهداء كفررمان في منطقة الطهرة، والتي تضم نحو 8500 شجرة صنوبر، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة فيها.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإطفاء لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحريق بسبب خطورة الوضع الأمني واستمرار التهديدات؛ الأمر الذي زاد من حجم الأضرار البيئية التي لحقت بالمحمية والأحراج المحيطة بها.

إلى ذلك، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا، قبل أن تشن غارة ثانية استهدفت المكان نفسه الذي تعرض للقصف في وقت سابق من اليوم في منطقة دوحة كفررمان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.