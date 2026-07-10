غدا.. لجنة التعمير تواصل إنهاء ملفات التقنين بمركز الخارجة في الوادي الجديد

تواصل لجنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أعمالها بمحافظة الوادي الجديد، حيث تستأنف استقبال المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12 يوليو 2026، لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي للمتقدمين على منظومة التقنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار التيسير على المواطنين .

وتختص اللجنة باستقبال المواطنين لاستيفاء إجراءات السداد، وسداد مقابل ما عاد من نفع، وتسليم المخالصات والإفادات اللازمة، بما يتيح إنهاء المعاملات داخل المحافظة دون الحاجة إلى الانتقال خارجها، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسهم في سرعة إنهاء ملفات التقنين.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة المواطنين الذين لديهم أراضٍ تابعة لهيئة التعمير، وتقدموا بطلبات على منصة التقنين، سرعة التوجه إلى مقر اللجنة خلال يومي السبت والأحد لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدة أن أعمال اللجنة تأتي ضمن خطة المحافظة لإنهاء إجراءات تقنين أوضاع 657 مواطنًا من المتقدمين على المنظومة، مع استمرار تقديم جميع التيسيرات اللازمة لضمان سرعة الإنجاز.

كما دعت المحافظة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين حتى الآن إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية، للاستفادة من تواجد اللجنة بالمحافظة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، بما يحقق الاستقرار القانوني للأراضي ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للحائزين الجادين، ويعزز الاستفادة من الأراضي في الأنشطة الزراعية والتنموية المختلفة. كما تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأراضي، بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية.