مكلارين 788HS الأسرع من فئتها.. 200 نسخة فقط

تواصل مكلارين توسيع قائمة سياراتها عالية الأداء عبر تقديم إصدارات خاصة تستهدف عشاق السيارات الخارقة حول العالم.

وتُعرف الشركة البريطانية بتاريخها الطويل في تطوير الطرازات الرياضية المستوحاة من عالم سباقات السيارات، مع التركيز على الوزن الخفيف والتقنيات المتقدمة والأداء المرتفع.

وكشفت العلامة في أحدث خطواتها عن السيارة الجديدة مكلارين 788HS، التي تأتي بإنتاج محدود يعزز من قيمتها بين هواة الاقتناء، حيث لن يتجاوز إجمالي عدد النسخ المنتجة 200 سيارة فقط.

مكلارين 788HS

إنتاج محدود بين الكوبيه والسبايدر

اعتمدت مكلارين استراتيجية الإنتاج المحدود لهذا الطراز، إذ سيتم تصنيع 200 سيارة فقط على مستوى العالم، مع تقسيم العدد بالتساوي بين نسختين مختلفتين.

وستتوفر السيارة في إصدار الكوبيه المغلق، إلى جانب نسخة السبايدر ذات السقف المكشوف، على أن يقتصر إنتاج كل منهما على 100 نسخة فقط، وهو ما يمنح هذا الطراز طابعًا يتميز بالندرة.

مكلارين 788HS

محرك مكلارين 788HS

زودت مكلارين 788 HS بمحركها الشهير المكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 4.0 لتر، مع شاحني توربو، إلا أن الشركة أجرت تعديلات فنية رفعت من مستوى الأداء مقارنة ببعض الطرازات الأخرى التي تعتمد على المنظومة نفسها.

ويولد المحرك قوة تبلغ 777 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 800 نيوتن متر، لتوفر السيارة استجابة سريعة وقدرة كبيرة على الانطلاق، وتنعكس هذه الأرقام على الأداء العملي، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.

مكلارين 788HS

وتحتاج مكلارين 788HS إلى 7 ثوان فقط للوصول إلى 200 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 330 كيلومترًا في الساعة، لتؤكد مكانتها بين السيارات الرياضية المخصصة لعشاق الأداء المرتفع.

تصميم مكلارين 788HS

يحمل الطراز الجديد هوية تصميمية تتماشى مع مفهوم مكلارين في تطوير سياراتها الخارقة، حيث جاءت الواجهة الأمامية بخطوط حادة ومظهر منخفض يعزز من الانسيابية أثناء الحركة.

مكلارين 788HS

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مع تصميم ينسجم مع الطابع الرياضي للسيارة، بالإضافة إلى وجود فتحات تهوية ولمسات انسيابية تهدف إلى تحسين تدفق الهواء وزيادة الثبات عند السرعات المرتفعة، إضافة إلى عجلات رياضية.

مكلارين 788HS

وتتوفر مكلارين 788 HS بخيارين للسقف، أحدهما تقليدي مغلق والآخر مكشوف، كما زودت السيارة بجناح رياضي عريض، بينما جاءت من الداخل بمقاعد رياضية، إلى جانب باقة كبيرة من تقنيات دعم قائد المركبة بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان.